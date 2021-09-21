В Мегионе задержали мужчину с пистолетом Макарова Фото: Татьяна Коркина

Полицейские Мегиона выявили мужчину, у которого при себе находился и незаконно хранился пистолет Макарова 9-го калибра, а также два магазина с патронами для стрельбы из оружия с нарезным каналом ствола.

Подозреваемый объяснил, что в конце 90-ых годов он проживал в д. Вата и однажды пошел на рыбалку и заметил на земле, между деревьями, пистолет в сборе с глушителем. Оружие было заряжено пятью патронами, а рядом лежал магазин ещё с пятью. Находку мужчина забрал себе и никому о ней не рассказывал, хоть и понимал, что не имеет разрешение на хранение оружия. Мегионец тем же летом взял пистолет с собой на рыбалку и проверил его, выстрелив один раз. Больше пистолетом он не пользовался.

Пистолет хранился в полимерном пакете на полке гаража, а когда мужчина женился и переехал из Ваты в Мегион – взял его с собой, убрав в ящик стола со спортивным инвентарем. В начале сентября этого года, выпив на свой день рождения, югорчанин решил пойти на улицу и взять с собой оружие и оставшиеся патроны, где его и увидели сотрудники ППС.

Возбуждено уголовное дело, мужчине может грозить лишение свободы на срок до трёх лет.