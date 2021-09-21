В Нижневартовске обновили детские школы искусств Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В Нижневартовске завершилась реализация нацпроекта «Культура», участниками которого стали детские школы искусств №1 и №2. Учреждения получили 145 новых музыкальных инструментов, около 1 тысячи единиц современного интерактивного и технического оборудования, а ещё 2 тысячи экземпляров нотных изданий учебной и учебно-методической литературы.

В ДШИ №1 обновили музыкальные инструменты: ученические и концертные скрипки, виолончели, контрабас, баян, разные виды балалаек и домр, акустические и электрические гитары. Они необходимы для оттачивания навыков и техники владения инструментом, как в учебной, так и концертной деятельностей.

В ДШИ №2 открылись мастерские декоративно-прикладного искусства. Там установили гончарные круги и печь для обжига керамических изделий. За работой преподавателей можно будет наблюдать благодаря отдельной смотровой зоне с интерактивными экранами. Это позволит организовать качественное обучение с учетом требований техники безопасности.

По словам заместителя главы города, директора департамента по социальной политике Ирины Воликовской, благодаря реализации нацпроекта «Культура», удалось решить важную задачу в школе искусств №2 – обеспечить полную доступность для детей с ограниченными возможностями здоровья.