В Нижневартовске состоится круглый стол «Инновационные технологии и оборудование для нефтегазового комплекса»

В Нижневартовске пройдет форум ТЭК "Инновации. Экология. Кадры" Фото: google.ru/maps

В столице Самотлора 28 сентября состоится круглый стол «Инновационные технологии и оборудование для нефтегазового комплекса». Мероприятие пройдет в рамках нижневартовского форума ТЭК "Инновации. Экология. Кадры".

О гидродинамических методах повышения нефтеотдачи, которые могут стать новой экспортной инновацией расскажет к.т.н, нефтегазовый аналитик Александр Хуршудов. Экосистемы цифровых решений компании для повышения производительности и безопасности труда предстваит директор направления цифровых интеграционных решений ПАО «Ростелеком» Тимур Берда.

В рамках мероприятия, тему «Современные методы интенсификации притока: новый перфоратор-генератор «Ураган», технология разработки ТРИЗ - раздельная селективная перфорация, генераторы давления» поднимет начальник технологического отдела ООО «СТС-ГеоСервис» Сергей Кузьменко. Эксперт компании «АксусГруп» расскажет о сервисе покопийной печати, а также раскроет плюсы и минусы в нефтяных компаниях.

Участники круглого стола познакомятся с новейшими разработками в сфере экологии и снижения вредного воздействия на окружающую среду. В частности, менеджер по продажам ООО ПК "Альянс" Марина Макарова представит абура-сорбент для сбора нефти и нефтепродуктов, а директор ООО «Мотекс-экология» Олег Павлов расскажет о новой технике для обработки нефтезамузученных земель. Напомним, Нижневартовский форум ТЭК «Инновации. Экология. Кадры» пройдет совместно с выставкой «Нижневартовск. Нефть. Газ. ТЭК-2021». Форум пройдет в офлайн и онлайн формате. Для тех, кто не сможет участвовать очно, будет возможность сделать доклады и послушать спикеров удаленно. В частности, в таком формате планирует присутствовать ГУП РК «Черноморнефтегаз». Нефтяные предприятия Нижневартовска и Мегиона участвуют в очном формате.

Подробности можно узнать по телефону (3466) 57-16-02.