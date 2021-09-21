В Лангепасе парень украл металлические трубы и сдал их в пункт в приема металлолома Фото: Татьяна Коркина

В Югре за день зарегистрировано 40 преступлений, по горячим следам раскрыто 23. Один случай произошел в Березовском районе 38-летний мужчина украл с чужой банковской карты деньги. Как выяснилось, пострадавший передал свою карту подозреваемому, чтобы тот купил алкоголь. Ранее подозреваемый уже был судим за кражу.

В Лангепасе полицейские задержали 19-летнего молодого человека, подозреваемого в краже. Нарушитель забрался на дачный участок, расположенный на 12 км автодороги «Лангепас-Нижневартовск» и вынес металлические трубы, швеллеры и уголки. Затем парень сдал все это в прием металлолома. Нарушитель во всем признался и находится под подпиской о невыезде.

Кроме того, за сутки в регионе раскрыто 3 ранее зарегистрированных преступления. Так, в Когалыме 21-летний подозреваемый во время конфликта с 36-летним мужчиной избил его. Теперь парень находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.