Семьям Нижневартовска предлагают посадить "Семейное дерево" Фото: Юлия Кучеренко

С сегодняшнего дня по 25 сентября в Нижневартовске стартует общегородская экологическая акция «Семейное дерево». Она создана для поддержки семейного формата участия в общегородской кампании по озеленению города.

В управлении по природопользованию и экологии администрации города организуют выдачу молодых саженцев деревьев хвойных пород семьям с детьми для последующей посадки их на придомовых и других территориях города Нижневартовска. Организацией мероприятия занимается муниципальное бюджетное учреждение «Управление лесопаркового хозяйства города Нижневартовска».

Саженцы жители города могут получить с 20 по 24 сентября с 10 до 18 часов, 25 сентября с 10 до 15 часов по адресу: улица Маршала Жукова, дом 10.