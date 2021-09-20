В Нижневартовске из-за пьяного водителя в ДТП пострадала девушка Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Грубые нарушения правил дорожного движения обычно приводят к трагедии. Так, в Нижневартовске по вине нетрезвого водителя, в ДТП получила травмы 19-летняя автоледи. Как сообщают в ГИБДД, 60-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Тойота» в состоянии опьянения, не справился с управлением и выехал на встречку и столкнулся с автомобилем «Ваз», под управлением девушки.

Всего за прошедшую неделю на дорогах округа задержано 147 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 15 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. Госавтоинспекции Югры, напоминает, что управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения является одним из тяжких нарушений Правил дорожного движения и представляет огромную опасность для всех участников дорожного движения.