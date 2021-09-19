Третий день голосования в Югре: избиратели идут на «Большие выборы»

Глава Избиркома Югры Денис Корнеев подвел итоги двух дней голосования в Югре. Скриншот видео

Третий день голосования в Югре стартовал спокойно, без жалоб на всех участках Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Югры Денис Корнеев на брифинге 19 сентября.

– Мы анализируем все, что происходит на избирательных участках. Наблюдатели пришли и открыли избирательные участки, убедились в том, что сохранность сейф-пакетов не нарушена, все пломбы на местах, нет ни одной жалобы на порядок хранения избирательной документации. Сегодня завершающий день голосования. Ожидаем, что избиратели, которые не успели принять участие в выборах, придут сегодня, – отметил он.

Денис Корнеев озвучил данные Избиркома Югры по явке на 10:00 19 сентября 2021 года. К этому моменту на «Больших выборах» проголосовали 377 963 человек – это 32,67 % от общего количества голосующих югорчан. Лидером по явке избирателей остается Нефтеюганский район, явка там составила 65,02 %. Наименьшая активность избирателей так же традиционно в Сургуте – 21,73 %.

Наблюдатели мониторят легитимность выборов в режиме онлайн в Центре общественного наблюдения и на избирательных участках. Фото: правительство Югры

Глава окружного Избиркома напомнил, что югорчане могут проголосовать на дому: участковые избирательные комиссии принимают заявки о голосовании на дому до 14:00 19 сентября. Выездная избирательная комиссия приедет домой к избирателю с опломбированной урной для голосования и бюллетенями, предоставит набор индивидуальной защиты – маски, перчатки и ручку. После объезда голосующих на дому избирателей комиссия вернется на избирательный участок, опломбированную урну вскроют в присутствии общественных наблюдателей только после завершения работы избирательного участка, которые работают до 20:00.

– Вечером после закрытия избирательных участков избирательным комиссиям предстоит провести много процедур по подсчету голосов избирателей. Напомню, у нас в среднем 6-8 видов бюллетеней на каждом участке. Каждый бюллетень должен пройти свою процедуру подсчета, и это занимает длительное время. Членам комиссий предстоит считать в 6-8 раз больше и дольше. Безусловно, им предстоит большой объем работы, но они к этому готовились и подтверждают, что и в этот раз не подведут, – заверил Денис Корнеев.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщает Избирком Югры, по состоянию на 12:00 19 сентября 2021 года на выборах в Югре проголосовали 408 476 человек, что составляет 35,3% от общего количества голосующих югорчан.

Лидером по явке избирателей остается Нефтеюганский район, явка там составила 67,4%.

Наименьшая активность избирателей по-прежнему в городе Сургуте – 24,08%.