Погода в Югре на 19 сентября: ночью возможны заморозки

Погода в Югре на 19 сентября Фото: Вера Зенина

В воскресенье, 19 сентября, в Югре будет облачно, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер западных направлений 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 градуса, днем +3...+8.

Ханты-Мансийск: пасмурно и дождь. Днем +4, ночью +3. Ветер 7-13 м/с.

Сургут: пасмурно и дождь. Днем +4, ночью +2. Ветер 5-12 м/с.

Нижневартовск: пасмурно и небольшой дождь. Днем +8, ночью +3. Ветер 4-13 м/с.

Нефтеюганск: пасмурно и дождь. Днем +3, ночью +2. Ветер 2-7 м/с.

Когалым: пасмурно и дождь. Днем +4, ночью +2. Ветер 5-11 м/с.