Нарушений нет: Избирком Югры проверил жалобу о вскрытии сейфа на избирательном участке

Печати на сейфах проверяют независимые общественные наблюдатели

В Радужном внимание Избиркома Югры потребовал участок УИК № 538. На работу избирательной комиссии на избирательном участке 17 сентября вечером пожаловался кандидат в депутаты Тюменской облдумы от ЛДПР Денис Садовников. Он наблюдал за работой участка в режиме онлайн по видео и заподозрил нарушение.

По его словам, 17 сентября в 21:36 по местному времени при просмотре видеотрансляции с УИК № 538 Садовников увидел, как вскрыли ранее опечатанный сейф для хранения сейф-пакетов и перемещение содержимого. Кандидат потребовал от председателя ТИК Радужного проверить УИК № 538 и принять меры по устранению нарушений избирательного законодательства.

На жалобу отреагировал Избирком Югры и провел проверку.

– Поясняем следующее. Каждый избирательный участок оборудуется минимум двумя отдельными сейфами (металлическими шкафами). Один для хранения сейф-пакетов с избирательными бюллетенями, второй – для хранения избирательной документации. На рассматриваемом УИК сейф-пакеты были помещены в специально предназначенный для этого сейф, после чего сейф был опечатан в присутствии наблюдателей, которые производили фото- видеосъемку. Сохранность пломбы на указанном сейфе была зафиксирована наблюдателями при открытии избирательного участка утром 18 сентября. В указанный в жалобе промежуток времени член участковой комиссии работал с избирательными документами, которые хранятся во втором сейфе, – сообщил Избирком Югры.

Напомним, с 17 по 19 сентября 2021 года в Югре проходят выборы депутатов Государственной думы РФ, Думы Югры, Тюменской областной Думы и выборы в органы власти муниципалитетов.