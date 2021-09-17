В Югре в два раза увеличили размер поддержки на оплату газификации жилых домов и квартир

Размер поддержки на газификацию для льготников Югры увеличен с 30 000 до 60 000 рублей Фото: Ирина Ромашкина

Правительство Югры предприняло меры, которые позволят ускорить газификацию в регионе. Льготным категориям граждан увеличили в два раза размер компенсации, которая предусмотрена на оплату газификацию частного дома или квартиры. Об этом сегодня, 17 сентября, на заседании правительства сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

– Согласно решению, установлены категории граждан, имеющих право на возмещение расходов по оплате газификации. Это малообеспеченные семьи, многодетные семьи, одиноко проживающие неработающие инвалиды и пенсионеры, малообеспеченные неработающие пенсионеры, неработающие инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, отдельные категории лиц, приравненные к ним по обеспечению мерами социальной поддержки, супруги погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, – сказала глава региона.

Соответствующие изменения в положение о частичном возмещении расходов на оплату газификации жилых домов и квартир отдельным категориям граждан внесли члены правительства Югры. Теперь размер поддержки увеличен с 30 000 до 60 000 рублей. Воспользоваться единовременной денежной выплатой смогут 3 613 югорчан. Благодаря этому будет газифицировано 50 % домовладений, включенных в реестр догазификации.

– Это, безусловно, ускорит процесс догазификации в автономном округа, исполнение соответствующего поручения президента России, – считает директор окружного департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким.

Заместитель председателя думы Югры Александр Сальников напомнил, что инициатива о догазификации населения исходит от президента России Владимира Путина и всероссийской политической партии «Единая Россия».