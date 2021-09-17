Правительство Югры одобрило изменения в окружном законе о дополнительной поддержке семьям с детьми

Фото: правительство Югры

Югорские семьи с детьми уже с 1 ноября 2021 года смогут получить дополнительную поддержку от правительства, ее размер увеличивается до 100 000 рублей. Изменения в окружной закон «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа» одобрили члены регионального правительства в ходе очередного заседания, состоявшегося под председательством губернатора Натальи Комаровой.

– Действующие меры поддержки семей с детьми дополняются нормой, согласно которой с 1 ноября единовременная помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации в целях возмещения расходов на проезд в пределах Российской Федерации предоставляется детям, взрослым и сопровождающим их лицам, выезжающим для получения высокотехнологичной медицинской помощи за пределы автономного округа, – отметила Наталья Комарова.

Этой мерой поддержки смогут воспользоваться полторы тысячи югорчан. Причем единовременная помощь могут увеличить до 100 000 рублей. Кроме того, планируется включить в перечень ситуаций для оказания срочной единовременной помощи приобретение предметов первой необходимости – продукты питания, средства санитарии, гигиены, ухода за детьми.

Соцподдержкой смогут воспользоваться семьи, чей доход не превышает 1 030 рублей на одного человека, при этом не менее 210 рублей на каждого члена семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина. Согласно предложенным изменениям в законопроект, помощь будут предоставлять раз в год. Документ направлен на рассмотрение в окружной парламент.