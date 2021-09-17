В Сургуте проголосовали «Русские Витязи»

Фото: правительство Югры

Более 5 000 горожан проголосовало на избирательных участках города в Сургуте в первый день выборов, 17 сентября, сообщает территориальный избирком города. Исполнить гражданский долг также прибыли члены экипажа «Русские Витязи», которые в дни голосования готовятся к показательным выступлениям в Югре.

Проголосовали на участке №378 16 членов экипажа и 35 технических специалистов «Русских Витязей». Командир пилотажной группы Андрей Алексеев сказал, что впервые голосовал вне дома. Для этого он зарегистрировался в приложении «Мобильный избиратель», получил с его помощью открепительное удостоверение и с ним приехал на выборы в Сургутскую филармонию.

– Я, правда, впервые голосую не дома, а так далеко — в Сургуте. Но я вижу, что здесь все организовано предельно понятно, и у меня не возникло трудностей. Я ставлю Сургуту в этом плане «пятерку», – оценил Андрей Алексеев.

После летчиков здесь же проголосовал глава Сургута Андрей Филатов. По его словам, выборы важны для каждого гражданина, ведь благодаря им мы определяем, как будем жить следующие пять лет и формируем фундамент на дальнейшее развитие.

Напомним, утром 17 сентября в Югре открылись избирательные участки, они работают 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00.