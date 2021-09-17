Председатель Думы Югры Борис Хохряков проголосовал в Нижневартовске – по месту прописки

Борис Хохряков предпочитает приходить на избирательный участок одним из первых, поскольку не любит откладывать дела в долгий ящик Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Председатель окружной думы Борис Хохряков проголосовал в УИК N621 Нижневартовска (школа № 2) в первый день выборов, 17 сентября утром. Он сообщил, что сделал выбор по семи бюллетеням за кандидатов в Государственную Думу, в Думу Ханты-Мансийского автономного округа, в Тюменскую Думу и в Думу Нижневартовска.

– Мои политические пристрастия неизменны, и они определяют мой выбор, – сообщил Борис Хохряков. – Сделал свой выбор! Проголосовал на 621 избирательном участке по месту своей прописки в Нижневартовске. Моя семья всегда принимает участие в выборах. Супруга Ксения тоже уже проголосовала на 309 избирательном участке в Ханты-Мансийске. Наши политические предпочтения не изменены – мы за развитие Югры и России.

Он также подчеркнул, что считает важным участие в выборах и предпочитает приходить на избирательный участок одним из первых, утром, поскольку не любит откладывать дела в долгий ящик.

Такого же мнения жительница поселка Игрим Берёзовского района Тамара Орлова. Северянка проголосовала в первый же день голосования с утра. Девушка отметила, что при входе в избирательный участок ей измерили температуру, в помещении все были в масках и перчатках, и каждому избирателю вручают пакет с маской, перчатками и одноразовой ручкой.

Общественный наблюдатель Лиза Лобанова из Югорска убедилась в легитимности выборов Фото: СОЦСЕТИ

За голосованием наблюдают представители партий, кандидатов, а также 1 745 независимых общественных наблюдателей, прошедших профессиональную подготовку.

– Мои первые семь часов в качестве общественного наблюдателя на выборах 2021. За это время в Югорске на участке УИК № 727 проголосовало более 200 человек, соблюдаются все меры безопасности и главное обеспечена открытость и прозрачность избирательного процесса. И наблюдения проходит спокойно и без всяких проблем. Поэтому могу сказать, все проходит гладко и чисто. При мне еще и опечатывали сейф-пакет, – сообщила в 15:00 югорчанка Лиза Лобанова.

Напомним, утром 17 сентября в Югре открылись избирательные участки, они работают 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00.