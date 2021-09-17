В Октябрьском районе создали 300 мест дополнительного образования Фото: Администрация Октябрьского района

В Октябрьском районе в этом учебном году создано 300 мест дополнительного образования, благодаря национальному проекту «Образование». Ребятишки могут обучатся в шести общеразвивающих программах технической, художественной, социально-гуманитарной, естественно – научной направленностей.

На базе двух учреждений дополнительного образования – Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Дом детского творчества «Новое поколение» Приобья и Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» Унъюгана будут реализованы программы: «Компьютерная графика», «Компьютерный дизайн», «Видеостудия», «Декоративно-прикладное искусство народов Севера», «Мультимедийная журналистика»,«Агробиотехнологии».

- Все новые общеразвивающие программы разработаны для получения обучающимися дополнительного образования в области современных информационных технологий и являются программами нового поколения - рассказала Ольга Осович, директор Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Дом детского творчества «Новое поколение», Приобье.

Новые места оснащены современным оборудованием, мебелью, что позволит реализовывать программы на более высоком уровне.