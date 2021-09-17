В Нягани 55 жителей переедут из аварийного жилья в новые квартиры Фото: Администрация Нягани

В Нягани состоялась общественная приемка новых квартир для переселенцев из аварийного жилья. Проверить готовность нового дома №12 в 10 микрорайоне пришли Глава города Иван Ямашев вместе с общественниками и будущими жильцами.

В этом доме 21 благоустроенная квартира приобретена муниципалитетом после выделения дополнительных средств из окружного и местного бюджетов на расселение аварийного жилья. Уже на следующей неделе 55 жителей улиц Уральская 20 и 30 лет Победы 3 отметят новоселье в этом доме. Отметим, что с начала этого года расселены жители восьми аварийных домов, 110 семей отметили новоселье. А в августе в Нягани были расселены два дома, благодаря чему муниципалитет досрочно реализовал адресную программу по переселению из домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В этом году город планирует расселить ещё 32 дома.