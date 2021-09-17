Число заболевших коронавирусом в Югре на 17 сентября 2021 года увеличилось на 147 человек Фото: Юлия Кучеренко

По данным на 17 сентября в Югре зарегистрировано 73 021 случай новой коронавирусной инфекции. Оперативный штаб Югры сообщает, что за минувшие сутки в регионе зафиксировано и подтверждено 147 новых случаев COVID-19 в 16 муниципалитетах.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 34; Нижневартовске – 23; Ханты-Мансийске – 19; Кондинском районе – 14; Нефтеюганске – 12; Нягани – 11; Мегионе – 7; Советском районе – 5; Нефтеюганском районе – 4; Радужном – 4; Когалыме – 3; Лангепасе – 3; Пыть-Яхе – 2; Урае – 2; Югорске – 2; Октябрьском районе – 2.

По клинической структуре: на момент выявления у 128 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония, у 5 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 144 случаях, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 557 человек, сняты с наблюдения – 293 035 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследовано 5 526 человек, всего прошли обследование 2 176 930 югорчан.

Состояние 81 пациента тяжелое, 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончался ещё 1 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 087 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписали по выздоровлению 175 человек, за весь период пандемии вылечились 69 439 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 19 905 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 791 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 16 619 человек. Всего за период пандемии в России зафиксировано 7 234 425 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировано 196 626 летальных исходов, выздоровели 6 469 017 человек.