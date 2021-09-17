В Югре наркосбытчица пыталась смягчить свое наказание, но суд отправил ее в колонию Фото: Татьяна Коркина

В апелляционном суде прокурор отстоял законность приговора Сургутского городского суда против наркосбытчицы, осужденной за совершение двух особо тяжких преступлений.

Государственный обвинитель представил в суде исчерпывающие доказательства того, что женщина, вступив в преступный сговор с группой лиц, решила незаконно подзаработать и занялась сбытом наркотиков. С января по март 2020 года она незаконно сбывала наркотические средства N-метилэфедрон и наркотики растительного происхождения в крупном размере, пока её не задержали сотрудники полиции.

Суд признал злоумышленницу виновной и назначил наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Осужденная наркостбытчица в своей жалобе просила смягчить наказание, но апелляционная инстанция решила оставить жалобу осужденной без удовлетворения.