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Происшествия17 сентября 2021 12:08

Житель Советского района отдал деньги аферисту при покупке плит для строительства

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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Житель Советского района отдал деньги аферисту при покупке плит для строительства

Житель Советского района отдал деньги аферисту при покупке плит для строительства

Фото: Татьяна Коркина

В полицию Советского района обратился 48-летний местный житель и рассказал, что стал жертвой аферистов.

Как выяснилось, в августе на одной из торговых площадок в Интернете он увидел объявление о продаже ОСБ плит. Объявление его заинтересовало, поскольку он собирался сделать дома ремонт. Связавшись с продавцом мужчина договорился о покупке товара, заранее обговорив условия сделки. Продавец попросил полную оплату и продиктовал номер накладной, по которому покупатель может отслеживать движение товара на сайте транспортной компании. Мужчина зашел на сайт, вбил номер накладной и увидел свои данные и адрес доставки. Поверив в правдивость сделки, он перевел 20 тысяч рублей на счет, после чего продавец перестал выходить на связь.

Возбуждено уголовное дело.