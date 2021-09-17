В Сургуте «Лада» выехала на красный и спровоцировала ДТП Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте на улице Профсоюзов, 30-летний водитель автомобиля «Лада» при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с автомобилем «Iveco», под управлением мужчины 27 лет. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры обоих транспортных средств получили травмы.

Всего за сутки на территории Югры зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 2 – за повторное управление с признаками опьянения, 41 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 24 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что опасные нарушения правил дорожного движения, такие как проезд на запрещающий сигнал светофора, может привести к трагедии. Полицейские призывают водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения, уважать друг друга на дороге.