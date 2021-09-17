Югорчанка попалась на уловки аферистов, пытаясь продать кухонную плиту Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зафиксировано 9 случаев мошенничества и краж с банковских карт. Кошельки мошенников пополнились на 3 миллиона рублей. Самыми доверчивыми в этот раз оказались жители Сургута, Ханты-Мансийска, Нижневартовска и Нефтеюганска.

Так, жительница Нижневартовска попалась на крючок аферистам из-з своей доверчивости. Женщина хотела продать кухонную плиту и продиктовала по телефону якобы покупателю данные банковской карты, а также коды из сообщений. В результате мошенникам "улетели" 75 тысяч рублей. А 34-летнюю жительницу Нефтеюганска обманули под предлогом обучения и продажи товаров в торговой сети. Её убедили сделать онлайн перевод средств со своей карты в сумме 50 тысяч рублей на другую неизвестную ей карту.

В Ханты-Мансийске югорчанке позвонил сотрудник службы безопасности банка и сообщил, что у неё по карте происходят несанкционированные списания и для прекращения дальнейших действий, и сохранения денег, ей необходимо взять кредит для приостановления списаний. Доверчивая женщина взяла онлайн-кредит, а потом увидела уведомление о списании 751 тысячи рублей со своей карты на чужой счёт.