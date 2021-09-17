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Здоровье17 сентября 2021 10:28

Предприниматель в Радужном оштрафован за отсутствие антиковидных мер

Суд признал его виновным
Виктория Терина
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Предприниматель в Радужном оштрафован за отсутствие антиковидных мер

Предприниматель в Радужном оштрафован за отсутствие антиковидных мер

Фото: Татьяна Коркина

В Радужном во время проверок на объекте общепита выявлены нарушения в организации комплекса мер по предотвращению заноса и распространения COVID-19. Против заведения возбудили дело об административном правонарушении и передали его в Радужнинский городской суд.

- Бездействие индивидуального предпринимателя по организации «антиковидных» мер квалифицированы, как невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в период осуществления на территории ХМАО-Югры ограничительных мероприятий. Суть нарушений состояла в неприятии мер, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции в одном из развлекательных центров города Радужный - пояснили в Роспотребнадзоре.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.