Предприниматель в Радужном оштрафован за отсутствие антиковидных мер Фото: Татьяна Коркина

В Радужном во время проверок на объекте общепита выявлены нарушения в организации комплекса мер по предотвращению заноса и распространения COVID-19. Против заведения возбудили дело об административном правонарушении и передали его в Радужнинский городской суд.

- Бездействие индивидуального предпринимателя по организации «антиковидных» мер квалифицированы, как невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенное при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в период осуществления на территории ХМАО-Югры ограничительных мероприятий. Суть нарушений состояла в неприятии мер, направленных на «разрыв» механизма передачи инфекции в одном из развлекательных центров города Радужный - пояснили в Роспотребнадзоре.

Суд признал предпринимателя виновным и назначил ему выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.