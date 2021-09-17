Житель Сургута, при виде полицейских, проглотил закладку с наркотиком Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 38 преступлений, по горячим следам раскрыто 22. Так, в Нижневартовске задержан 34-летний мужчина, подозреваемый в краже. Нарушитель, на строительной площадке по улице Маршала Жукова, похитил две установки алмазного бурения, стоимостью 370 тысяч рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В Лангепасе двое мужчин, на участке автодороги «Лангепас - Покачи», при демонтаже барьерного ограждения похитили 16 обрезков барьерных стоек ограждения. Краденное нарушители сдали на металлолом. Подозреваемые являются сотрудниками компании, которой причинен ущерб. Возбуждено уголовное дело.

В Сургуте по улице Университетской задержан 26-летний молодой человек, который при виде полицейских проглотил закладку. После специальных процедур вещество изъято, а проведенное криминалистами исследование подтвердило, что оно является наркотиком массой 1,5 грамма. Ещё в Сургуте и Нефтеюганске нашли две купюры номиналом 5 тысяч рублей с признаками подделки.

Кроме того в Югре за день раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления. В Октябрьском районе мужчина, работающий механизатором, украл 160 облицовочных кирпичей с придомовой территории на улице Геологов. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.