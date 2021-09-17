Погода в Югре на 17 сентября 2021 года: сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 17 сентября 2021 года: температура воздуха днём +7, +12 °С, ночью +4, +9 °С, местами до -1 °С . Облачно, дождь. Ночью в отдельных районах туман. Ветер ночью по южной половине южный, юго-западный 5-10 м/с, по северной половине северо-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-18 м/с, днём восточный, северо-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах порывы 15-18 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +6, +8 °С, ночью +4, +6 °С. Облачно, сильный дождь. Ветер ночью юго-западный 5-10 м/с, днём северо-восточный 7-12 м/с.

Погода в Югре на 17 сентября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В это время женщины начинали выкапывать лук, а мужчины обходили сеновалы и тыкали в них вилами - чтобы прогнать из сена «гнетуху» и «трясуху», духов болезни, которые могут зимой напасть на скотину. Так же вилами тыкали в сухой мох, если строили дом.