Пациенты Окружной клинической больницы Ханты-Мансийска смогут проголосовать на выборах Фото: Окружная клиническая больница

В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска созданы 3 мобильные избирательные площадки с переносными ящиками для участия в голосовании пациентов стационарных отделений. Пациенты онкологического центра, постояльцы Пансионата для иногородних пациентов и граждане, длительное время находящиеся в стационарах больницы, в том числе поступающие на лечение в экстренном порядке, смогут проголосовать на выборах.

Для участия пациентов в голосовании будут созданы все условия, с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологического режима. Для этого уже сформированы списки избирателей по их предварительным заявлениям в территориальную избирательную комиссию. По закону для голосования всем избирателям должны быть созданы равные условия и предоставлено право каждому жителю страны голосовать по месту его фактического временного пребывания.

На территории Югры пройдут выборы депутатов Государственной Думы, выборы депутатов Думы округа и Тюменской областной Думы, а также выборы в органы местного самоуправления.