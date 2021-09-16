Число заболевших коронавирусом в Югре на 16 сентября 2021 года увеличилось на 145 человек Фото: Юлия Кучеренко

По информации Оперативного штаба на сегодняшний день в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 72 874 случая новой коронавирусной инфекции. По данным на 16 сентября в регионе зафиксировано и подтверждено 145 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 28; Нижневартовске – 22; Ханты-Мансийске – 14; Нефтеюганске – 8; Радужном – 8; Нефтеюганском районе – 8; Урае – 7; Мегионе – 6; Октябрьском районе – 6; Лангепасе – 5; Покачах – 5; Сургутском районе – 5; Нягани – 4; Когалыме – 3; Кондинском районе – 3; Советском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 3; Югорске – 2; Березовском районе – 2; Пыть-Яхе – 1; Белоярском районе – 1; Нижневартовском районе – 1.

По клинической структуре: на момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 4 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 142 случаях, по 3 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 10 107 человек, сняты с наблюдения – 292 193 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 6 584 человека, всего прошли обследование 2 171 404 югорчан.

Состояние 83 пациентов по-прежнему тяжелое, 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период 168 от COVID-19 умерли 1 086 человек. За сутки выписаны по выздоровлению 184 человека, за весь период пандемии вылечились 69 264 югорчанина.

За последние сутки в России выявлено 19 594 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 326 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7 214 520 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 195 835 летальных исходов, выздоровели 6 452 398 человек. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.