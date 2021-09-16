Молодой человек из Сургута за езду в пьяном виде отправится в колонию Фото: Татьяна Коркина

Сургутский суд признал виновным молодого человека, который сел пьяным за руль.

В апреле 2021 года подсудимый водил автомобиль в состоянии опьянения, причем раньше за аналогичное преступление он уже судим и не имеет водительских прав. Но игнорируя приговор суда, которым ему назначено наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком, мужчина вновь сел за руль пьяным. Нарушитель разъезжал по улицам Сургута пока его не остановили сотрудники ДПС. У мужчины имелись явные признаки опьянения и инспектор предложил ему пройти освидетельствование, результаты которого подтвердили его состояние.

Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права управления всеми видами транспорта на срок 3 года. На этот раз наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.