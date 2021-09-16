Югорчанка лишилась 1 миллиона рублей, желая заработать на бирже Фото: Юлия Кучеренко

Югорчанка лишилось крупной суммы, поверив аферистам. После просмотра видеоролика о дополнительном заработке вартовчанка перешла по ссылке и оставила заявку, указав при этом свои данные и номер телефона. После с ней связался брокер и предложил дополнительный заработок на акциях.

Чтобы начать торговлю женщине пришлось оплатить 5 тысяч рублей. На первом этапе о выиграла от сделок почти 2 тысячи и поверила, что схема работает. Женщина, не задумываясь, перевела 108 тысяч рублей на "игровой" счёт. Спустя несколько дней брокер сообщил, что необходимо вывести заработанные деньги со счета платформы, но для этого необходимо подтвердить свою платежеспособность и внести около 1 миллиона рублей. Ничего не заподозрив, потерпевшая под оформила кредит и перевела деньги на счет. Через некоторое время аферист попросил ещё денег, якобы для разблокировки счета.

Когда женщина осознала, что стала жертвой мошенников побежала в полицию. Возбуждено уголовное дело.