В ближайшие три дня в Югре сохранится непогода Фото: Юлия Кучеренко

По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, 17, 18 и 19 сентября на территории Югры ожидаются неблагоприятные природные явления: сильный дождь, местами со снегом и ветер порывами до 18 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют югорчанам соблюдать осторожность, с случае усиления ветра необходимо убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна. В эти дни лучше держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и деревьев, чтобы избежать получения травм. Особенно внимательными необходимо быть водителям и выбирать безопасную скорость движения, соответствующую погодным условиям.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно звонить по телефону 112.