Парк отдыха «Сингапай» в Нефтеюганском районе отроют уже осенью Фото: Юлия Кучеренко

Осенью парк отдыха «Сингапай» Нефтеюганского района порадует жителей поселения новым благоустроенным пространством для отдыха сельчан всех возрастов. Работы над проектом почти завершились и уже видны особенности функциональных зон.

Дорожки, по которым будут гулять отдыхающие заасфальтированы, в парке появился игровой комплекс «Планетариум», который несет в себе игровую и познавательную составляющую. Особый купол позволяет изучать созвездия Северного полушария, а снаружи есть приспособления для скалолазания. Там появится и особенная спортивная площадка для людей с ограниченными возможностями здоровья и представителей старшего поколения. Тренажеры способствуют тренировке моторики, баланса, гибкости, координации, укрепления мышц и суставов. Ещё одна спортивная зона – многофункциональный корт, который летом будет использоваться как поле для мини-футбола, а зимой превратится в каток. В ближайшее время в парке создадут фотозону в виде сердца и площадку для игры в шахматы. Также в парке будет детская площадка, лавочки и освещение.

- При планировке парка мы старались учитывать особенности выделенной для него территории. Например, уже растущие там деревья не вырубали, а включали их в общую композицию - рассказала специалист поселковой администрации Александра Гайсина.

Весной 2021 года проект стал победителем регионального конкурса инициативных проектов и получил субсидию в размере 10 миллионов рублей. Парк станет точкой притяжения для сингапайцев.