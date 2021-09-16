В Ханты-Мансийске парень украл из магазина 45 бутылок «Кока-колы»

За прошедшие сутки в ХМАО зарегистрировано 48 преступлений, по горячим следам раскрыто 28. Так, в Пыть-Яхе 31-летний мужчина, в квартире в 1 микрорайоне, из коробки украл золотую цепочку у пенсионерки. Ранее судимый за кражу подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Кроме того в Югре раскрыто 3 преступления по хранению наркотиков. В Сургутском районе задержали 41-летнего мужчину, у которого нашли пакет с запрещенным порошком массой 0,32 грамма. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Аналогичные преступления совершены в Нягани и Пыть-Яхе.

Кроме того за день раскрыто 1 ранее зарегистрированное преступление. Сотрудниками уголовного розыска Ханты-Мансийска задержан 20-летний молодой человек, подозреваемый в краже. Он, находясь в павильоне быстрого питания по улице Светлая, взломал дверь и украл 15 тысяч рублей, сотовый телефон, 45 бутылок «Кока-кола», 11 упаковок кофе и 7 бутылок чая. Нарушитель находится под подпиской о невыезде.

По всем преступлениям возбуждены уголовные дела.