Жители Октябрьского района присоединились к акции «Вода России» Фото: Администрация Октябрьского района

Жители Октябрьского района присоединились к Общероссийской акции «Вода России», которая проводится благодаря нацпроекту «Экология». Акция по очистке берегов водоемов от мусора уже объединила больше 5 миллионов человек по всей стране. С каждым годом увеличивается география проекта, привлекая все больше участников. Активисты сельских поселений Каменное и Пальяново провели экологический субботник по уборке прибрежной зоны реки Обь.

- Уникальная природа Севера дарит нам все свое богатство, и мы, в свою очередь, обязаны бережно к ней относиться и охранять. В ходе субботника добровольцы собрали мусор, древесный хлам, мелкий металлолом, пластиковые и стеклянные бутылки, очистили берег и прилегающие к нему территории, - рассказала Юлия Шпирналь, глава сельского поселения Каменное.

По нацпроекту «Экология» в Октябрьском районе реализуется и региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов», что является одной из приоритетных задач, реализация которой основана на очистке от мусора берегов и оздоровления прибрежных акваторий. Югорчане помогают в благоустройстве и санитарной очистке берегов водных объектов, прибрежных территорий, мест массового отдыха.