В Нижневартовске иномарка врезалась в "Ладу": пострадали два человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нижневартовске, 46-летний водитель "Мицубиси", не убедился в безопасности при повороте налево на регулируемом перекрестке и столкнулся с автомобилем "Лада", под управлением 27-летнего мужчины. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Лады и его 22-летний пассажир получили травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 10 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 1 – за повторное управление с признаками опьянения, 52 водителя привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 18 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами.