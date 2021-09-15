В Сургуте появились два новых технопарка Фото: Официальный сайт Администрации города Сургута

В Сургуте открыли сразу два новых технопарка. Одна из учебных лабораторий заработала в Западном жилом районе. Свои двери для юных исследователей открыл второй корпус детского технопарка «Кванториум», который расположился в доме 41/1 по улице Крылова. Администрация города выкупила помещения за счет местного бюджета и отремонтировала их. Еще один технопарк появился в гимназии «Лаборатория Салахова».

- Мы точно следуем намеченным ориентирам. Сургут, в первую очередь, город возможностей. Открывая такие образовательные учреждения, мы создаем условия для всестороннего развития юных жителей. Шаг за шагом мы делаем город сильнее, и реальными делами подтверждаем дискуссии о создании научно-технической базы в Сургуте, – отметил Глава Сургута Андрей Филатов.

Научные площадки оснастили всем необходимым оборудованием и у юных сургутян появилась дополнительная возможность заниматься 3D-моделированием, промышленным дизайном, повышать свою цифровую грамотность.

Благодаря появлению новых технопарков в городе удалось создать условия для наибольшего охвата детей допобразованием. Так, в Сургуте более 30% ребят осваивают техническое и естественно-научное направления.