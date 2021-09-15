Югорская прокуратура через суд добилась уничтожения контрафактного алкоголя Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Сургутского района проверила сферу оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как выяснилось, полиция Сургутского района изъяла у одного из предпринимателей Угута Сургутского района, спиртосодержащую продукцию на основе этилового спирта, которая оказалась без опознавательных маркировок и необходимых документов. Эксперты подтвердили, что алкоголь не соответствует государственным стандартам, проще говоря контрафактный.

Долгое время изъятый алкоголь находился на хранении уполномоченных лиц, поэтому прокуратура Сургутского района обратилась с иском в суд о признании спиртосодержащей продукции бесхозным движимым имуществом с обращением её в собственность Российской Федерации, а также передачи контрафакта в МРУ Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу для уничтожения.

Решением Сургутского районного суда требования прокурора полностью удовлетворены.