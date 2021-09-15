Число заболевших коронавирусом в Югре на 15 сентября 2021 года увеличилось на 148 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрироваться новые случаи заболевания коронавирусом. Так, за сутки зафиксировано и подтверждено 148 новых случаев COVID-19 в 17 муниципалитетах. За весь период пандемии в округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 72 729 случаев новой коронавирусной инфекции.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 46; Нижневартовске – 30; Ханты-Мансийске – 19; Мегионе – 9; Лангепасе – 7; Березовском районе – 6; Нижневартовском районе – 5; Покачах – 4; Югорске – 4; Кондинском районе – 4; Белоярском районе – 3; Нефтеюганском районе – 3; Советском районе – 3; Радужном – 2; Когалыме – 1; Сургутском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

По клинической структуре: на момент выявления у 120 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 26 зафиксирована пневмония, у 2 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 144 случаях, по 4 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 9 920 человек, сняты с наблюдения – 291 382 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 5 628 человек, всего прошли обследование 2 164 820 югорчан.

Состояние 90 пациентов по-прежнему тяжёлое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались ещё 2 человека. За весь период от COVID-19 умерли 1 086 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки выписались по выздоровлению 172 человека, за весь период пандемии вылечились 69 080 югорчан.

За последние сутки в России выявлен 18 841 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 039 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 7 194 926 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период скончались 195 041 человек с подтвержденным коронавирусом, выздоровели 6 435 072 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.