Поездка в Сургут обошлась жителю Ханты-Мансийска слишком дорого

Жителям Ханты-Мансийска слишком дорого обошлись поездки в Сургут и Тюмень Фото: Юлия Кучеренко

За стуки в Югре зарегистрировано 4 случая мошенничества, жители региона перевели на счета аферистов почти 84 тысячи рублей. Среди жертв: жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганского района и Нижневартовска.

В Ханты-Мансийске сразу двое югорчан столкнулись с мошенниками, пытаясь забронировать места в автомобиле через известный сервис междугородних перевозок. Несостоявшаяся поездка до Тюмени обошлась в 22 тысячи рублей, а до Сургута в два раза больше – в 42 тысячи рублей. В обоих случаях пострадавшие перешли по ссылкам и ввели реквизиты своих карт.

В Нефтеюганском районе пенсионерке пришло сообщение в соцсети о том, что ей положена компенсация. Доверчивая женщина сообщила аферистам данные своей банковской карты вместе с паролями, после чего у неё списалось 14 тысяч рублей. А жительница Нижневартовска решила купить женскую одежду в интернете. Нашла подходящее объявление и перевела полную стоимость товара продавцу. Сайт оказался фишинговым, а деньги ушли мошенникам.