В Нефтеюганском районе сбитый водителем УАЗа пешеход скончался в больнице Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 774 километре автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе, 44 летний водитель автомобиля «УАЗ сбил 68-летнего пешехода, переходившего дорогу в не предназначенном для этого месте. В результате происшествия мужчина-пешеход скончался в больнице.

Всего за прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб, 5 получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний пешеход. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 2 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за отказ от медицинского освидетельствования; 3 – за повторное управление с признаками опьянения, 67 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 23 – за нарушение требований к перевозке детей.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах. А пешеходам советуют не игнорировать правила дорожного движения, так как это зачастую приводит к трагическим последствиям.