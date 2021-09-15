«Кросс Нации – 2021» стартует в 12 муниципалитетах Югры уже в субботу Фото: "ЮграМегаСпорт"

В 12 муниципалитетах Югры 18 сентября состоится «Кросс Нации – 2021» - беговой старт, к которому готовится вся страна. В эту субботу забег пройдет в Нягани, Урае, Югорске, Лангепасе, Пыть-Яхе, Октябрьском, Кондинском, Белоярском, Березовском, Совестком, Сургутском районах. В Ханты-Мансийке забег стартует в 9:30 на территории Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко.

А 25 сентября «Кросс Нации» пройдет в Покачах, Нефтеюганске, Мегионе, Сургуте и Нефтеюганском районе. 26 сентября - в Нижневартовске.

Участвовать в спортивных забегах могут: юноши и девушки – 10-12 лет; 13-14 лет; 15-17 лет; мужчины – 18-39 лет; женщины – 18-34 лет; мужчины (ветеранский забег) – 40-64 года; женщины (ветеранский забег) – 35-64 года.

Свои силы бегуны смогут проверить на дистанциях 1 500, 2 500, 3 000, 5 000 км. Любой зарегистрировавшийся участник может преодолеть дистанцию 1,5 км онлайн на ближайшей трассе в удобное время с 13 по 19 сентября.

Регистрация на забег доступна на сайте.