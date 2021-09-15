В Югре продолжается модернизация больниц и поликлиник Фото: Юлия Кучеренко

На заседание координационного совета в Югре обсудили исполнение показателей региональных проектов 2021 года.

По словам заместителя губернатора Алексея Забозлаева, по благоустройству общественных территорий лидируют 8 муниципалитетов - Нефтеюганский, Октябрьский, Нижневартовский районы, Лангепас, Нягань. За ними идут Березовский, Белоярский районы, Югорск.

Первыми в списке по вводу жилья в зеленой зоне 10 муниципалитетов – Радужный, Урай, Нижневартовский, Сургутский районы, Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Ханты-Мансийский, Нефтеюганский районы. В число лидеров добавились Югорск и Лангепас. На сегодня объем ввода жилья превысил 437 тысяч квадратных метров.

- Лучшие показатели по реализации плана по переселению граждан из аварийного жилья у 8 муниципалитетов. Лидирует Белоярский район, далее идут Югорск, Нягань, Пыть-Ях, Сургутский район, Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский, Октябрьский районы. Значительно улучшили свои позиции Нефтеюганский и Советский районы, - добавил Алексей Забозлаев.

Ещё одной темой заседания стало проектирование и строительство объектов здравоохранения в Сургутском, Березовском, Нефтеюганском районах и Югорске.

Директор КУ «Управление капитального строительства» Эдуард Алексеенко отметил, что региональной окружной программой «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2021 году предусмотрено начало реализации проектов по модернизации 11 объектов здравоохранения. Из них по 6 объектам уже заключены государственные контракты, предусматривающие проектирование и строительно-монтажные работы.

- Еще по 5 объектам сформированы пакеты документов для проведения закупок. Конкурсные процедуры и заключение контрактов завершатся до 15 ноября текущего года, - пояснил Эдуард Алексеенко.