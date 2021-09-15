Старший повар кафе в Пыть-Яхе украла деньги из чужой сумки Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 48 преступлений. Одно з происшествий случилось в Пыть-Яхе в квартире по улице Магистральная. Там, неоднократно судимый 49-летний мужчина похитил из кармана брюк 62-летнего пенсионера 13 тысяч рублей.

В Нижневартовске, недалеко от городского кладбища № 3, задержан мужчина с порошком, содержащим мефедрон массой 0,965 грамма. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Кроме того в регионе за день раскрыто 6 ранее зарегистрированных преступлений. Сотрудниками уголовного розыска Пыть-Яха установлена подозреваемая, которая работая старшим поваром кафе, похитила из сумочки 53-летней женщины 140 тысяч рублей. Злоумышленница дожидается заслуженного наказания под подпиской о невыезде. Ущерб потерпевшей полностью возмещен.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.