Погода в Югре на 15 сентября 2021 года: небольшой дождь Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 15 сентября 2021 года: температура воздуха днём +7, +12 °С, по юго-западу до +18 °С, ночью 0, +5 °С, при прояснениях до -5 °С. Переменная облачность. В отдельных районах небольшой дождь, ночью туман. Ветер восточный 3-8 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +9, +11 °С, ночью +1, +3 °С. Переменная облачность, ночью без осадков, туман. Днём дождь, ветер восточный 3-8 м/с.

Погода в Югре на 15 сентября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

После окончания полевых работ всем молодым людям, которым предстояло идти в рекруты, давали полную свободу и более не нагружали никаким трудом до самого набора он обычно случался в ноябре. Парни наряжались в праздничную одежду, ходили в гости друг к другу, устраивали игры и шуточные драки. В народе подмечали: к этому дню черемуха должна была полностью сбросить свой летний наряд.