В Ханты-Мансийске открылось первенство Югры по шахматам Фото: Югорская шахматная академия

В Ханты-Мансийске открылось первенство Югры по шахматам, которое проходит в стенах Югорской шахматной академии. Участвуют в первенстве мальчики и девочки до 11, 13 лет, юноши и девушки до 15, 17, 19 лет. Среди почётных гостей на торжественной церемонии открытия присутствовал заместитель губернатора Югры Юрий Южаков.

- От имени губернатора Югры Натальи Владимировны Комаровой, от себя лично, правительства автономного округа поздравляю всех участников с этим большим спортивным праздником. Учитывая всем известные ограничения, мы давно не проводили такого рода мероприятия и, наконец, это событие состоялось. Желаю всем участникам по итогам турнира стать ещё успешнее, сильнее, увереннее и двигаться дальше к званию международного гроссмейстера, - сказал на церемонии открытия Юрий Южаков.

Участниками турнира стали 235 шахматистов из Когалыма, Лангепаса, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Пыть-Яха, Радужного, Сургута, Урая, Пойковского, Березовского, Советского, Сургутского район, Мегиона, Ханты-Мансийска. Соревнования продлятся до 22 сентября.