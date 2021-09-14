Творческие коллективы Сургута выступили на сцене Кремля

Творческие коллективы Сургута выступили на сцене Государственного Кремлевского дворца Фото: Официальный сайт Администрации города Сургута

Вокальный ансамбль «Альтус» и ансамбль современного танца «Ритм - Х» из Сургута выступили на сцене Государственного Кремлевского дворца. Сургутяне представили творческий номер «Родина моя» на гала-концерте фестиваля «Новые имена – прежние идеалы», посвященном 40-летию со дня проведения Олимпиады – 80 в Москве.

Ветераны Великой Отечественной войны, Герои трудовой славы, участники боевых действий советских войск в Афганистане, победители летних Олимпийских игр 1980 года, послы иностранных государств, выдающиеся деятели советской и российской науки и культуры стали почетными гостями и зрителями мероприятия.

Свои номера представили лучшие коллективы и сольные исполнители со всей страны, отобранные экспертами конкурсной программы фестиваля «Новые имена – прежние идеалы». В их числе оказался и вокальный ансамбль Городского культурного центра под руководством хормейстера Екатерины Шеберстовой «Альтус». Для выступления был подготовлен совместный номер с ансамблем современного танца «Ритм - Х».