Житель Сургута поверил аферистам и остался с огромным долгом перед банком Фото: Татьяна Коркина

В полицию Сургута обратился 56-летний житель города и сообщил, что пострадал от мошенников.

Пенсионеру позвонила девушка и спросила, не подавал ли потерпевший заявку на смену номера телефона. Горожанин ответил отрицательно, тогда незнакомка сообщила, что отменит поступившее заявление и заблокирует личный кабинет заявителя из-за подозрительных действий.

Затем пенсионеру позвонила ещё одна аферистка, которая сообщила, что на его имя оформлена заявка на получение кредита в размере 780 тысяч рублей. Затем с ним связался якобы сотрудник «Центрального Банка России» и сказал ему, что для аннулирования заявки на кредитование необходимо сообщить все коды, которые поступят ему в смс. На следующий день, заявителю вновь позвонил тот же аферист и уведомил мужчину, что на его имя снова поступила заявка на кредит, и, для того, чтобы отменить заём, нужно срочно оформить кредит на максимально возможную сумму и сообщить все коды.

Обеспокоенный пенсионер последовал инструкции лже-банкира и в одном из банков города взял на своё имя займы на 950 тысяч рублей.

Спустя время, пенсионер решил позвонить в банк, где брал займы, а сотрудники сообщили югорчанину, что на его имя открыт кредит на 1 миллиона 730 тысяч рублей, а деньги обналичены. Тогда сургутянин понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело.