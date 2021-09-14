Число заболевших коронавирусом в Югре на 14 сентября 2021 года увеличилось на 149 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

По информации Оперативного штаба Югры на 14 сентября зарегистрирован и лабораторно подтвержден 72 581 случай новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 149 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах. В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 39 случаев, 18-29 лет – 12 случаев, 30-49 лет – 47 случаев, 50-64 лет – 32, старше 65 лет – 19. Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 143 случая, 6 случаев завозных.

Случаи коронавируса за день выявлены: в Сургуте – 30; Нижневартовске – 20; Нефтеюганске – 12; Ханты-Мансийске – 12; Ханты-Мансийском районе – 11; Мегионе – 9; Советском районе – 9; Сургутском районе – 8; Нягани – 6; Югорске – 6; Когалыме – 5; Кондинском районе – 5; Радужном – 3; Урае – 3; Нефтеюганском районе – 3; Нижневартовском районе – 3; Пыть-Яхе – 2; Октябрьском районе – 2.

По клинической структуре: на момент выявления у 121 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 27 зафиксирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 149 случаях. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 9 934 человек, сняты с наблюдения – 290 687 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 1 082 человека, всего прошли обследование 2 159 192 жителя округа.

В тяжелом состоянии находится 91 пациент, 64 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончался 1 человек. За весь период 168 от COVID-19 умерли 1 084 человека. За сутки выписались по выздоровлению 114 человек, за весь период пандемии вылечились 68 908 югорчан.

За последние сутки в России выявлено 17 837 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 176 085 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 6 418 033 человека. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.