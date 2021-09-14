Кражи, фальшивые деньги, наркотики: за сутки в Югре зарегистрировано 54 преступления Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 54 преступления, по горячим следам раскрыто 31.

В Сургуте 45-летний подозреваемый, в магазине по проспекту Ленина, украл со стола сумку, в которой находился телефон. Ранее судимый за грабежи, кражу нарушитель находится под домашним арестом. В Югорске задержан мужчина с наркотиком, теперь он находится под подпиской о невыезде. Аналогичные преступления раскрыты в Белоярском районе и Нижневартовске. А в Сургуте заведующая кассой одного из банков сообщила обратилась в полицию так как нашла поддельные 5 тысяч рублей.

Кроме того, раскрыто 3 ранее зарегистрированных преступления. Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и уголовного розыска Радужного задержан 37-летний подозреваемый в краже. Он через открытое окно проник в квартиру, расположенную в 9 микрорайоне, и украл планшет, сумку и документы. Злоумышленник раньше был судим за кражу и хранение наркотиков.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.