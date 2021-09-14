Нефтеюганский район получил награды на выставке в Москве

Фото: Выставка-ярмарка «Сокровища Севера. Мастера и художники России»

Нефтеюганский район получил десять дипломов на XVI Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера — мастера и художники России 2021», которая проходила в Москве в КВЦ «Сокольники». Представители муниципалитета внесли большой вклад для того, чтобы делегация Югры получила Гран-при в конкурсе «Лучшая региональная экспозиция».

Выставка-ярмарка собрала 400 участников из 25 регионов России, её посетили больше 15 тысяч человек. Делегация Нефтеюганского района привезла с собой на выставку настоящий хантыйский чум с инвентарем и предметами, иллюстрирующими быт салымских ханты. В этом году экспозицию дополнили тремя видами детских люлек, которые и сейчас используют коренные жительницы.

На конкурс приехали и участники семейного театра «Ханти Мощ» из Салыма. За красочную инсценировку по мотивам хантыйских легенд «Огонь и Вода» они получил диплом II степени в номинации «Театральное представление». Особый интерес жюри вызвали работы мастера резьбы по дереву Анатолия Каюкова: выполненные из дерева нарты и охотничьи орудия ханты, часть в настоящую величину, часть в виде макетов. Их наградили «Специальным призом» в номинации «Лучшее произведение национального народного искусства».

Кроме того, эксперты оценили и самобытный костюм Князя салымских ханты Сотэм-тэ-ики, выполненный руками художника-модельера и заслуженного деятеля культуры Нефтеюганского района Надежды Радевич по эскизу художника Александра Кухтерина. Костюм удостоился спецприза в конкурсе «Лучшее произведение национального искусства». В этой же номинации диплом II степени получила художник-бутафор КДЦ «Сияние Севера».