Два человека погибли при пожаре в Нефтеюганске

Загорелся двухэтажный дом в Нефтеюганске Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Сегодня утром в Нефтеюганске произошел пожар в 6 микрорайоне. Загорелся дом в котором проживали люди. В результате 51-летний и 64-летний мужчины погибли. Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Как сообщают в СУ СК РФ по ХМАО-Югре, сегодня около 7 часов утра произошел пожар в доме 65 в 6 микрорайоне города Нефтеюганск, кроме погибших мужчин есть ещё двое пострадавших от пожара - 52-летний мужчина и 60-летняя женщина, они находятся в больнице.

- В 06:48 поступило сообщение о пожаре в жилом доме. Пожар локализован в 07:18. Ликвидация открытого горения в 07:23. К тушению пожара от подразделений МЧС привлекались 6 единиц техники, 20 человек личного состава. Есть пострадавшие. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России - прокомментировали в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.