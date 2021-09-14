Югорчанин пытался сходить с девушкой в театр, но новая знакомая оказалась мошенницей Фото: Татьяна Коркина

За минувший день в Югре зафиксировано 15 случаев мошенничества. Жители региона перевели на счета злоумышленников около 2 миллионов рублей, чаще на уловки аферистов попадались жители Сургута и Нижневартовска.

Жители Нижневартовска пытались купить у мошенников женскую одежду, б/у литые диски, планшет. Обратили внимание на привлекательную цену в интернете, не убедившись в том, что продавец реальный. В итоге по своей беспечности лишились всех денег.

Ещё один житель Самотлора решил на сайте знакомств пообщаться с девушкой, в переписке они договорились пойти в театр. Незнакомка убедила мужчину перейти по ссылке и оплатить два билета, после чего югорчанину пришло сообщение о том, что с его карты ошибочно списалась определенная сумма, которую нужно вернуть. В итоге потерпевший, не думая о том, что делает, собственноручно перевел мошенникам 20 тысяч рублей. Ну а девушка сразу перестала выходить на связь.

Ещё два югорчанина попались на популярную схему от аферистов - воспользовались сервисом междугородних поездок, перешли по ссылкам, ввели реквизиты карты и защитные коды. В итоге лишились 25 тысяч рублей, так как водителями оказались мошенники.