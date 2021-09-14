Погода в Югре на 14 сентября 2021 года: ночью до -5 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 14 сентября 2021 года: температура воздуха днём +6, +11 °С, ночью 0, +5 °С, при прояснениях до -5 °С. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, в отдельных районах туман. Днём местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём +8, +10 °С, ночью 0, +2 °С. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с.

Погода в Югре на 14 сентября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Семин день в старину называли началом бабьего лета. По погоде первого дня судили обо всей осени: если было ясно, то и вся осень должна была быть теплой. Если же видели, что на бабье лето луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень.